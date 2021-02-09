شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر عضلات بيج رامى؟ مستر أولمبيا يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيج رامى بطل كمال الاجسام إن التدريب يكون مدة ساعتين على الأكثر فى اليوم، وباقى اليوم تفكير فى ما سيقوم به خلال التدريب والتفكير فى الأحمال التى سيقوم بها.

وعن سر العضلات الضخمة وكيفية تكوينها، قال بطل كمال الأجسام إنه يذهب إلى الجيم ليبنى العضلات، بعد أن يتم تكسيرها، قائلا: بنروح الجيم نكسر العضلات ونهدها بتدريب محدد، ثم نبنيها ونكونها بالتغذية والتدريب مرة أخرى بالشكل الذى نريده، وتكون العضلات ضخمة وفقا لنوعية التغذية والتدريب والتكوين البيولوجى أيضا، وفى النهاية كل شىء توفيق من الله.

وأبدى رامى سعادته بعد الفوز بمستر اولمبيا وكمية التهانى التى تلقاها، كما أن الجماهير نست كورونا وفى التعبير عن فرحتها.

وتطرق بيج رامى إلى حياته الشخصية قائلا تزوجت عام 2010 وعندى 3 بنات هن لوجين ودارين وعائشة، وبعد أن يرزقنى الله ببنت أحقق بطولة عشان كده البنات وشها حلو عليا، وعامة البنات بتاخد قلب أبوها، وولادى هم ضحكة الحياة.