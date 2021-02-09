شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: لا يوجد مهاجم فى مصر حاليا يستطيع اللعب للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أنه لا يوجد في مصر حاليا مهاجم يستطيع اللعب للنادي الأهلي، موضحا أن محمد شريف يحتاج للتطوير من قدراته ومروان محسن يتعرض لضغوط كبيرة، ناصحا الأخير بالخروج في إعارة لاستعادة مستواه.

وقال متعب، في تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "اللعب للأهلي صعب للغاية، والمهاجمون الموجودين حاليا جيدين لكنهم ليسوا بقيمة الأهلي".

وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "لم أغضب من الجلوس احتياطيا لعمرو جمال في الأهلي، والأهلي كان يبدو عليه التوتر والرهبة أمام البايرن في الشوط الأول لكنه تطور كثيرا في الشوط الثاني".

واعترف متعب بصعوبة مباراة الأهلي وبالميراس الخميس المقبل على المركز الثالث وبرونزية كاس العالم، كما تمنى استمرار مصطفى محمد على نفس حالة التوهج والتألق التي عليها في انطلاقته بالدوري التركي.

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

مباراة بايرن ميونخ الليلة هى أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز فى بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألمانى مرتين فقط، المواجهة الأولى كانت فى ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفى المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبد المنعم، وثانى المواجهات كانت ودية أيضًا وفى قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتى أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلى الوحيد.