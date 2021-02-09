شكرا لقرائتكم خبر عن العين على الزعيم.. والفتح يواجه العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يقام مساء اليوم (الثلاثاء) اللقاءان المؤجلان من الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يستضيف العين (المركز السادس عشر) نظيره الهلال (ثالث الدوري) عند الساعة 4:05، فيما يحل النصر (سادس الدوري) ضيفاً ثقيلاً على الفتح (المركز الثالث عشر) عند الساعة 6:10.

على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يدخل فريق الهلال لقاء الليلة بعد أن حقق فوزاً وحيداً في آخر سبع جولات تسببت في فقدان صدارة الدوري وكذلك خسارة كأس السوبر بثلاثية نظيفة من جاره النصر، مما جعل جماهير الزعيم في حيرة من أمرها مع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو والذي بدأ يفقد ثقة الجماهير في إعادة هيبة الزعيم، ويحتل الهلال حالياً المركز الثالث برصيد 30 نقطة حصدها من 8 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 25 وعليه 12 هدفاً، فيما يدخل فريق العين هذا اللقاء بعد فوزه في الجولة الماضية على الاتفاق ليجدد أمله في البقاء في الدوري، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل وحيد و11 خسارة وله من الأهداف 18 وعليه 30 هدفاً، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الهلال بهدف دون مقابل.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف الفتح الجريح نظيره النصر في لقاء صعب لأصحاب الأرض بعد المستويات المتدنية في آخر خمس جولات لم يذق خلالها طعم الفوز وتلقى 3 خسائر أطاحت به للمركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات و3 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 29 هدفاً، أما فريق النصر فإنه يعيش واحدة من أجمل فتراته بعد العودة القوية للفريق، إذ لم يتلق أي خسارة خلال الثماني الجولات الماضية ليصل للمركز السادس برصيد 24 نقطة حصدها من 7 انتصارات و3 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 26 وعليه 20 هدفاً ويسعى من خلال لقاء الليلة للثأر من خسارته من مضيفه الفتح في لقاء الذهاب بهدفين لهدف والقفز للمركز الخامس ومنافسة فرق المقدمة مجدداً.