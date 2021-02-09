شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقر» هل يكرر ما فعله الشمراني ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لاعبون كثر ‏سبق أن لعبوا للفريقين الزعيم الهلال والليث الشباب لعل أبرزهم ناصر الشمراني الذي حقق نجاحات مع الفريقين، حيث حقق على المستوى الفردي لقب هداف الدوري 5 مرات 4 منها مع الشباب ومرة مع الهلال وحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2014 وعلى مستوى البطولات مع الشباب حقق الدوري مرتين وكأس الملك مرتين ومع الهلال حقق الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي مرة واحدة لكل منها ووصيف دوري أبطال آسيا، هل ينجح عبدالله الحمدان الذي قدم مستويات لافتة آخر موسمين مع الشباب واستطاع أن يكون المهاجم الأول في المنتخب السعودي رغم صغر سنه.

يقول عبدالرحمن العصفور لاعب ناديي الشباب والهلال سابقاً: اللاعب صغير بالعمر ولديه هامش كبير للتطور وعليه أن يتحمل الضغوطات وإذا صار لاعباً يسجل سيكون له تأثيره أما إذا لم يصنع فلا أظن أن الهلال بحاجة لهذا النوع فإدارة الهلال تعاقدت معه لإنهاء مشكلة الأزمة في التهديف وأتمنى له التوفيق في مسيرته مع الهلال والمنتخب إن شاء الله.