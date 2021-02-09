شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات شريك في فورمولا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أمس، ساعة العدّ التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، والتي تستضيفها مدينة جدّة في الفترة من 3 – 5 ديسمبر 2021 وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وتم إطلاق الساعة رسميًا في حفل خاص أُقيم على كورنيش جدّة حضره عدد من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، لتعلن الساعة رسميًا العد التنازلي لثلاثمائة يوم حتّى انطلاق السباق التاريخي.

ومن جهتها، أعلنت شركة سي بي إكس (CBX)، الشركة المسوّقة لسباق فورمولا إي الدرعية ولبطولة آي بي بي فورمولا إي في الشرق الأوسط،، عن انضمام صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية كشريك محلّي لسباق فورمولا إي الدرعية 2021 والمقرر إقامته يومي 26 و27 فبراير الجاري، في الجولة الافتتاحية للموسم السابع والتي ستشهد سباقين من سلسلة رياضة السيارات الكهربائية بالكامل.

وباعتباره شريكاً محلياً للسباق، سيظهر شعار صندوق الاستثمارات العامة بشكل بارز على الحلبة وفي كافّة القنوات الإعلانية لسباق فورمولا إي الدرعية 2021.

ومن جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: «في 2018، كان سباق فورمولا إي الدرعية 2018 أوّل حدث رياضي عالمي في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، واليوم، وبعد أسابيع قليلة، سيكون سباق فورمولا إي الدرعية 2021 افتتاح الموسم السابع لبطولة الفورمولا إي، وأوّل سباق ليلي في تاريخ البطولة، وهو إنجاز نفخر به. فالنجاح المستمر لسباق فورمولا إي الدرعية هو بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً، وثمرة للدعم اللامحدود والاهتمام البالغ الذي توليه قيادتنا الرشيدة، وأيضاً لا ننسى جهود شركائنا والرعاة الرئيسيين مثل صندوق الاستثمارات العامة، الذين يدعمون تطوّر الرياضة في المملكة ويؤمنون برسالتها خصوصاً تلك المتعلّقة بأهمية الطاقة المتجددة ومستقبل التكنولوجيا المستدامة».

شراكة طويلة الأمد

ويعتبر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسيقام على كورنيش جدة على طول ضفاف البحر الأحمر ليقدّم للجمهور ومحبي هذه الرياضة عطلة نهاية أسبوع كاملة تجمع رياضة السيارات الحية والترفيه والثقافة في أجواءٍ مميزة تلهب حماس السعوديين والسياح على حد سواء.

وتعتبر فورمولا 1 أحدث فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة، وستتوّج عاماً مثيراً لرياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث استضافت المملكة في يناير الماضي رالي داكار، وسترحب بعودة سباق الدرعية للفورمولا إي للعام الثالث على التوالي في شهر فبراير الجاري.