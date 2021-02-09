تواصل منافسات مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

فازت «الظنة» لحميد سعيد النيادي بناموس الشوط الرئيسي الأول الخاص باللقايا الأبكار المفتوح في ثالث أيام منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «اللبسة - 2021».

واستطاعت «الظنة» أن تكسب كأس الأبكار والجائزة النقدية التي تبلغ مليونا ونصف المليون درهم بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 7:42:3، وفي الشوط الرئيسي الثاني والخاص باللقايا الجعدان كان الموعد مع «زافر» لسالم سعيد منانة الكتبي لتحرز ناموس الشوط وتخطف البندقية+ مليون درهم بعد أن أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 7:43:2.

وشهد المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي وجاءت نتائج الأشواط من الثالث إلى الرابع عشر كالتالي:.

الشوط الثالث: «الدرعية» لموسى عبدالعزيز عبدالله آل موسى بزمن قدره 7:43:0.

الشوط الرابع «الشاهينية» لفهد محمد عبدالله التميمي بزمن بلغ 7:46:8.

الشوط الخامس «الكاشح» لمنصور سيف خلفان السويدي بزمن قدره 7:47:7.

الشوط السادس «مغادر» لعلي عبدالله الفهيدة المري بزمن قدره 7:46:0.

الشوط السابع «مشغلة» لمبارك خلفان مبارك الشامسي بتوقيت بلغ 7:44:0.

الشوط الثامن «هوايل» لمانع أحمد مانع آل عامر بتوقيت بلغ 7:47:9.

الشوط التاسع «نسناس» لأحمد عبدالله فارس الدرعي بزمن قدره 7:46:1.

الشوط العاشر «هملول» لسالم عبد الهادي صالح المري بتوقيت قدره 7:41:3.

الشوط 11 «نجلا» لحميد مبارك مسلم المنصوري بزمن قدره 7:51:0.

الشوط 12 «العنود» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت قدره 7:48:0.

الشوط 13 «محنة» لخلفان سالم حمدان المنصوري بتوقيت قدره 7:53:3.

وفي آخر أشواط الفترة المسائية كان الموعد مع «سمحة» لمحمد سالم ثعلوب الدرعي محققة المركز الأول والناموس بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 7:56:4 حصل جميع الفائزين بالأشواط من الثالث إلى الرابع عشر على جوائز نقدية بلغت 150 ألف درهم.