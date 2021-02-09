شاهد لقاء محمود كهربا وحسين الشحات مع محمد أبو تريكة في ملعب المباراة.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

توجه نجوم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، وحسين الشحات إلى مدرجات ملعب اللقاء، الذي أقيم علي استاد أحمد بن على في قطر لإلقاء التحية على أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة.

وجه النجم الدولي المصري ونادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة للاعبي القلعة الحمراء بعد مواجهة بايرن ميونخ.

وقال أبو تريكة: "‏احنا بنحب الأهلي ولمّا بيخسر وده قليل والحمد لله بنحبه أكتر وأكتر، على الحلوة وعلى المره معاه، فى انتظار ميدالية يا أبطال".

وحقق نادي بايرن ميونخ فوزا على الأهلي 2/0 ليصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة تيجيريس المكسيكي يوم الخميس المقبل.

بينما يواجه النادي الأهلي نظيره نادي بالميراس البرازيلي على المركز الثالث أو الرابع ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.