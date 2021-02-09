هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس موسم 2021

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باريس: أعلن فريق مرسيدس الإثنين أن سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد وقع عقدا جديدا لموسم 2021.

وسيضع التمديد الذي طال انتظاره، هاميلتون (36 عاما) على طريق اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية حيث سينفرد في حال تحقيقه هذا الموسم المقرر انطلاقه في 28 آذار/مارس المقبل بجائزة البحرين الكبرى، بالرقم القياسي العالمي في عدد الالقاب في الفورمولا واحد والذي يتقاسمه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر.

وقال الفريق في بيان "يسرّ فريق مرسيدس-أي إم جي بتروناس للفورمولا واحد أن يعلن أن بطل العالم للصانعين في الفورمولا واحد وبطل العالم للسائقين في الفورمولا واحد سيستمران معًا في عام 2021".

وكان عقد هاميلتون مع مرسيدس انتهى في نهاية الموسم الماضي في كانون الأول/ديسمبر الماضي. لكن بعد أسابيع عدة من المفاوضات مع مرسيدس، حسم مستقبله أخيرا، رغم أن الطرفين اتفقا على سنة إضافية واحدة فقط.

وقال مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف "لقد كنا دائما متوافقين مع لويس بأننا سنستمر، لكن العام الذي شهدناه في 2020 وغير المعتاد جدا يعني أن الأمر استغرق بعض الوقت لإنهاء العملية" في إشارة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "قصة مرسيدس ولويس كتبت نفسها في تاريخ رياضتنا على مدى المواسم الثمانية الماضية ونحن متعطشون للمنافسة ولإضافة المزيد من الفصول إليها".

وأكد هاميلتون إنه "متحمس" لبدء الموسم التاسع مع مرسيدس، قال "لقد حقق فريقنا أشياء مذهلة معا ونتطلع إلى البناء على نجاحنا بشكل أكبر، بينما نتطلع باستمرار إلى التحسين، سواء داخل الحلبة أو خارجها".

وأضاف "أنا مصمم بنفس القدر على مواصلة الرحلة التي بدأناها لجعل رياضة السيارات أكثر تنوعًا للأجيال القادمة وأنا ممتن لأن مرسيدس كانت تدعم بشدة دعوتي لمعالجة هذه القضية".

وعادل هاميلتون إنجاز شوماخر الموسم الماضي عندما توج باللقب السابع في مسيرته الاحترافية، كما أنه يملك أرقاما قياسية في عدد الانتصارات في السباقات، والانطلاق من المركز الاول، وعدد مرات الصعود الى منصات التتويج مقارنة بأي سائق آخر في تاريخ الرياضة.