كأس العالم للأندية: الأهلي المصري في مواجهة بايرن ميونخ الألماني

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يواجه الأهلي المصري مساء اليوم الاثنين فريق بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي تستضيفه قطر.

وكان بطل القارة السمراء قد تأهل على حساب الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء في الدور التمهيدي للبطولة أو ربع النهائي.

وطبقا للقواعد المنظمة للبطولة، لا يشارك بطل أوروبا في الدور التمهيدي.

ويطمح البطل الأوروبي في التتويج بالنسخة السابعة عشرة من المونديال، لا سيما بعد خروج بالميراس البرازيلي على يد تيغريس المكسيكي بهدف مقابل لا شيء في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي أمس الأحد.

ويتأهل الفائز في مباراة اليوم الاثنين بين الأهلي وبايرن، إلى الدور النهائي حيث ينتظره الفريق المكسيكي يوم الخميس الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري.

بينما يواجه الخاسر من لقاء اليوم الفريق البرازيلي لتحديد المركز الثالث يوم الخميس أيضا.

ويسعى البايرن إلى تكرار إنجازه في نسخة 2013 التي فاز فيها على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

وليس هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الفريق المصري نظيره الألماني؛ فقد سبق أن التقيا في ديسمبر عام 1977 في القاهرة، حيث فاز الأهلي على ضيفه بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية.

وفي تلك المباراة سجّل هدّاف الأهلي آنذاك، محمود الخطيب، هدف ناديه الثاني في شباك بطل كأس أوروبا للأندية أبطال الدوري لثلاث سنوات متتالية حينها.

وكان اللقاء الثاني بين النادييين عام 2012 في قطر، وانتهى بفوز الفريق الألماني بهدفين لهدف.

كأس العالم للأندية: الأهلي المصري يتأهل لنصف النهائي بعد فوزه على الدحيل القطري

تعد هذه هي المشاركة السادسة للأهلي في كأس العالم للأندية، وهو الفريق المصري الوحيد الذي لعب في تلك البطولة.

وكان أفضل ظهور للأهلي في كأس العالم للأندية قبل 15 عاما في 2006 عندما وصل إلى المركز الثالث وحصل على ميدالية برونزية، لكنه خسر في الدور نصف النهائي أمام البطل البرازيلي إنترناسيونال.

وبفوزه على الدحيل في الرابع من الشهر الجاري رفع الأهلي رصيده في عدد المباريات التي فاز فيها خلال مشاركاته بتلك الكأس إلى أربع مباريات من أصل 13 خسر في باقيها.

كما رفع الأهلي رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا، بينما تلقى الفريق في شباكه 22 هدفا، منها خمسة أمام مونتيري، وأربعة أمام نادي مكسيكي آخر، هو باتشوكا.

ورغم الإجراءات الصحية التي فرضها وباء كورونا، سمحت الهيئة المنظمة لكأس العالم للأندية بحضور الجماهير في المباريات.

وأعلن نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، انضمامه للجماهير لمؤازرة فريق بلاده أمام منافسه الألماني.