شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتليفزيون الخليج 365: الحكم تغاضى عن طرد نجم بايرن أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

المباراة – الأهلي X بايرن ميونخ نصف نهائي كاس العالم للأندية بقطر

النتيجة ـ فوز بايرن ميونخ 2/ 0

الملعب - استاد أحمد بن علي

الحكم الإماراتى - محمد عبد الله – صاحب الـ43 عاما دولى 2010

المساعد الأول - محمد الحمادي

المساعد الثانى ـ حسن المهري

الحكم الرابع – إدينا ألفيس باتيستا - البرازيل

ثنائى الـ"VAR" - خميس المري - درو فيشر





أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى في استوديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365 الذى قدمه الثنائى محمد عراقى وأحمد عصام، أن الحكم الإماراتى محمد عبد الله تغاضى عن طرد مولر، لاعب بايرن ميونخ، بعد تعمد ضرب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بالكوع في الدقيقة 49 من عمر لقائهما بنصف نهائي كاس العالم للأندية، والذى انتهى بفوز بطل ألمانيا بهدفين دون رد.

وتابع عقل، إن الحكم أخطأ عندما سمح باستمرار اللعب في هدف البايرن الأول في الدقيقة 17، ولم يتحتسب ركلة جزاء على حسين الشحات، بعدما عملت اليد بلوك للكرة، وطالب لاعبو البايرن بركلة جزاء، لكن الحكم سمح باستمرار، وليست هناك إتاحة فرصة في ركلة الجزاء طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن الحكم تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء لمدافع الأهلي محمد هانى للتهور في الدقيقة 38 من عمر اللقاء في الوقت الذى لم يتغاض عن إشهار إنذار لحمدى فتحي لاعب الأحمر لمنعه هجوما واعدا في الدقيقة 50، ولم يتدخل في المخالفة فنيا أو إداريا.

وفي سياق متصل قال عقل إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، على الرغم من أنه لم يكن هناك اختبار في التسلل، حتى أن اللقاء لم يشهد حالة تسلل، ولكنهم سمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة خلال اللقاء.

وأوضح أن الحكم الرابع البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا سيطرت على المنطقة الفنية التي شهدت التزاما من الأجهزة للفريقين، لكن ثنائى الـ"VAR" كان يجب أن يتدخلا في حالة الطرد "ضرب بالكوع" من مولر لمدافع الاهلي طبقا لبروتوكول الـ"VAR".



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