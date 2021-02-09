شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى: أرنولد شوارزينجر قال إن مصر لديها ثراء رياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممدوح السبيعى بطل كمال الاجسام والشهير ببيج رامى، أنه تلقى عقد مقابل 50 ألف دولار ووافق، وقال موافق هو ده اللى أنا عاوزه، إلا أن وكيله الأمريكى وقتها قال له لا، فإن قيمتك أكبر من هذا ووقتها لم أكن أعرف شيئا وقال ضاحكا "يا دوب كنت أعرف أبصم بالإنجليزى "

وكشف رامى أنه كان مبهور بنجوم مستر اولمبيا عندما يرى صورهم فى المجلات ولكن عندما شارك فى أول نسخة من البطولة كان ينظر إليهم بانبهار وكأنه يقلب صفحات المجلة لكنه مع الوقت ومع المشاركة باستمرار فى مستر أولمبيا استطاع تحقيق المركز الثانى ومن هنا جاء الاصرار على الفوز باللقب : بل قلت لنفسى لما لا أكون رقم 1 وأتوج باللقب .

وعندما شاركت فى بطولة ارنولد عام ٢٠١٦ تقابلت مع الفنان والبطل ارنولد شوارزينجر عندما عرف أننى من مصر سألنى عن عبدالحميد الجندى وأسترجع معى ذكرياته مع الجندى حيث قال إنه تقابل معه عام ١٩٦٢ فى النمسا وعندما رآه عرف كم مصر عظيمة ولديها ثراء رياضى.

واسترجع مستر أولمبيا ذكريات وصوله إلى أمريكا للمرة الأولى للمشاركة فى بطولة نيويورك، خاصة أنه لم يكن يعرف اللغة الإنجليزية قائلا "أول يوم فى أمريكا كنت هعيط ومش عارف أتكلم انجليزى ومش عارف هعمل ايه ولكن ربنا رزقنى بمصريين ساعدونى ووصلونى مكان إقامة البطولة.

وأضاف، فور ظهورى أمام الجماهير ساد الصمت المكان وبعد الانتهاء من الشو فوجئت أنهم انفجروا فى التشجيع لى.