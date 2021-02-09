شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي بتصريحاته بعد مباراة بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدم خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، جمهور الأهلى بتصريحاته عقب مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ بمونديال الأندية، وقال فى برنامجه: "مستوى الأهلى اليوم أمام البايرن مش كويس، الأهلي لم يهاجم ولم يدافع، وكان اللاعبون مرعوبين من بطل أوروبا، وظهر بوضوح الفرق بينا وبين الكرة الأوروبية، وإننا بنقدم كرة بعيدة جدا عما يقدمه لاعبو أوروبا".

وأضاف الغندور: "كنت أتمنى أن يشارك الزمالك فى مونديال الأندية، وبكل أمانة لو الزمالك شارك بدلا من الأهلي لن يقدم أفضل مما قدمه الأحمر، والاستفادة الوحيدة التى خرجنا بها من المباراة أن نعرف موقفنا وموقعنا من الكرة الأوروبية".

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكى.

ويلتقى النادى الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي، في مواجهة مهمة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمنافسة على الميدالية البرونزية في البطولة، على ملعب المدينة التعليمية في الريان، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويسعى الأهلي لتكرار إنجازه السابق، عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية عام 2006، بعدما تغلب على فريق كلوب أمريكا المكسيكي، بهدفين مقابل هدف.