شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الشناوي بعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول تعليق لحارس مرمى الأهلى محمد الشناوى، بعد خسارة المارد الأحمر أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين، نشر محمد الشناوي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورته مع مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني الأسطورى، وعلق قائلاً: "الحمد لله واللى جاي احسن إن شاء الله.. الاهلي".



محمد الشناوى

وكان نشر أسطورة حراسة المرمى الألماني مانويل نوير الحارس العملاق لفريق بايرن ميونخ صورة له بصحبة قائد النادي الأهلي محمد الشناوي، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد فوز فريقه أمام النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بثنائية نظيفة، مساء اليوم الإثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس المكسيكي في نهائي البطولة، فيما سيلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد علق على الأداء الرائع والمشرف الذى قدمه النادي الأهلي أمام نظيره بايرن ميونخ فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، واصفا إياه بالأداء البطولة، وقال الفيفا على حسابه الرسمي الناطق بالعربية، "نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونيخ أمام الأهلي مع أداء بطولي لرفقاء الشناوي".

وتبادل لاعبو الأهلي قمصانهم مع لاعبي بايرن ميونيخ بعد نهاية المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، حيث حرص كل لاعب على تبادل القميص مع أحد نجوم بطل أوروبا.