شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعد لمباراة غزل المحلة بمعسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، دخول الفريق معسكرًا مغلقًا بالسويس نظرًا لضيق الوقت، قبل مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل سيراميكا ومصر المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، أحرز للمقاصة باسم مرسى، وتعادل لسيراميكا شريف دابو من ضربة جزاء، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 16 نقطة فى المركز السابع بجدول المسابقة، بينما رفع أبناء الفيوم رصيدهم للنقطة 14 في المركز العاشر.

بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: عامر عامر،في الدفاع: سيف تقا، عبدالله محمود، محمد توني، فابريس نجا،في الوسط: محمود نبيل، كوامي بونسو، صالح جمعة،في الهجوم: ميدو جابر، محمد إبراهيم، شادي حسين،وجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري، وليد عبدالمنعم، عاشور الادهم، رجب عمران، رجب بكار، أحمد غنيم، محمد مسعد، شريف دابو، أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي:حراسة المرمى: محمود حمدي،الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد متعب وحسني فتحي،خط الوسط: محمد مخلوف وأحمد صبيحة وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق،الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي،وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعلى محمد وأسامة العزب وإسلام صالح ومحمود الغزالي وأحمد أمين "أوفا" وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي".

استحوذ لاعبو سيراميكا على مجريات الشوط الأول وكانت لهم السيطرة بعدما احتسب سعيد حمزة حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض تصدى لها محمود حمدى حارس المقاصة بنجاح ، في الوقت الذى لم يسنح إلا هجمات قليلة للضيوف.

وفى الشوط الثانى نجح مصر المقاصة فى التقدم بالهدف الأول من رأسية قوية لباسم مرسى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72، وفى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عاد سعيد حمزة ليحتسب ركلة جزاء لسيراميكا بعد إعاقة صالح جمعة داخل منطقة الجزاء أحرزها شريف دابو بنجاح.