شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: قدمنا مباراة جيدة أمام البايرن ونريد تشريف الأهلي أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المغربى بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي: «كنا ندرك أنها مباراة صعبة أمام فريق كبير بحجم بايرن ميونيخ، وكان هدفنا تقديم أفضل ما لدينا، واللاعبون قدموا مباراة جيدة، وفقدان التركيز في بعض اللحظات كان وراء اهتزاز شباكنا، نشعر بالرضا عن مستوانا في تلك المباراة».

وأضاف: «نريد تقديم مستوى جيد في المباراة القادمة أمام بالميراس البرازيلي، ونريد تشريف النادي الأهلي، وحصد الميدالية البرونزية».

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي، الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.