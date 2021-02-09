شكرا لقرائتكم خبر عن نوير ينشر صورته مع محمد الشناوى عبر "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، صورته مع محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي، بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، وانتهت بخسارة المارد الأحمر بثنائية ليفاندوفسكي، وتأهل الفريق الألماني إلى نهائي كأس العالم للأندية.



نوير

وحرصت الجماهير الأهلاوية المتواجدة في المدرجات على مؤازرة فريقها رغم الخسارة من الفريق البافاري،وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.