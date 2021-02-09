شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ألمانيا: الأهلي احترم بايرن ميونخ "أكثر من اللازم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الألماني مايكل كروجر مدرب فريق إنبي السابق، إنه توقع مباراة أفضل من الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للأندية، موضحا أن الأهلي لعب مباراة دفاعية جيدة لكنه كان حذرا للغاية في الجانب الهجومي.

وتابع كروجر في تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلي احترم بايرن ميونخ أكثر من اللازم، كان يستطيع تقديم مباراة أفضل، خاصة أن البايرن يعاني من الجهاد نتيجة تزاحم المباريات.

وعبر نجم ألمانيا السابق عن اندهاشه من لعب محمد مجدي أفشه الذي سبق له التدريب تحت قيادته في الفريق البترولي بصفوف الأهلي قائلا: "أفشة تدرب تحت قيادتي، لم يكن أسرع اللاعبين لكنه كان يعرف كيف يلعب الكرة، وانتقاله للأهلي إضافة قوية له".

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.مباراة بايرن ميونخ الليلة هى أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز فى بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألمانى مرتين فقط، المواجهة الأولى كانت فى ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفى المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم، وثانى المواجهات كانت ودية أيضًا وفى قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتى أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلى الوحيد.