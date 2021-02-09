شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الدحيل: أمتلك 3 عروض من أكبر الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد ياسر المحمدي لاعب الدحيل القطري بأداء الأهلي في مواجهة بايرن ميونخ بنصف نهائي مونديال الأدية موضحا أن الفريق الأحمر قدم أداء كبير في المباراة ولا يمكن لأي لاعب في الدحيل الانتقاص من شأن وقيمة الأهلي.

وتابع المحمدي في تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، أنه يمتلك 3 عروضا من أكبر الأندية المصرية لكنه ملتزم بعقده مع الدحيل الذي يتبقى فيه 3 مواسم.

وقال لاعب الدحيل إن تصريحات زميله المعز علي بعد مباراة الأهلي والدحيل أسيئ فهمها، مؤكدا أن اللاعب لم يقصد التقليل من الأهلي.

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.مباراة بايرن ميونخ الليلة هى أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز فى بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألمانى مرتين فقط، المواجهة الأولى كانت فى ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفى المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم، وثانى المواجهات كانت ودية أيضًا وفى قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتى أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلى الوحيد.