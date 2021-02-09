شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى: كنت هعيط أول يوم فى أمريكا بسبب اللغة.. والألعاب الفردية مكلفة ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامى السبيعى الشهير ببيج رامى، بطل كمال الأجسام، إن اللعبة خاصة والألعاب الفردية عامة مكلفة ماديا من مصاريف تغذية وتدريب، وفيما يخص اللعبة فهى طوال اليوم تغذية ونوم وتدريب وضغط وتجهيز وإعداد والأكل يكون بالجرام.

وأضاف رامى فى برنامج صاحبة السعادة أنه كان يحتاج إلى المال حتى يحترف وبالفعل وصله عرض من أمريكا مقابل ألف دولار، حيث قالوا له "هناخد الصور بتاعتك" وبالفعل بدا الاستعداد لبطولة نيويورك وحققت أكثر مما أتوقع.

واسترجع مستر أولمبيا ذكريات وصوله إلى أمريكا للمرة الأولى للمشاركة فى بطولة نيويورك، خاصة أنه لم يكن يعرف اللغة الإنجليزية قائلا "أول يوم فى أمريكا كنت هعيط ومش عارف أتكلم انجليزى ومش عارف هعمل ايه ولكن ربنا رزقنى بمصريين ساعدونى ووصلونى مكان إقامة البطولة.

وأضاف، فور ظهورى أمام الجماهير ساد الصمت المكان وبعد الانتهاء من الشو فوجئت أنهم انفجروا فى التشجيع لى.