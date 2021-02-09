شكرا لقرائتكم خبر عن سيد حمدى: بايرن ميونخ احترم النادى الأهلي وكل الإحصائيات لصالحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد سيد حمدى، لاعب الأهلي السابق، أنه شرف لأى لاعب التواجد في بطولة العالم للأندية، وفريق بايرن ميونخ يتفوق على النادي الأهلي في كل الإمكانيات، وكان لا بد على موسيماني أن يتجرأ أمام بايرن ميونخ، وكان لاعبو النادى الاهلى يعانون من الرهبة أمام فريق بايرن ميونخ، مشيرا إلى أن بايرن ميونخ احترم النادى الأهلي وكافة الإحصائيات لصالحه، مؤكدا أن النادى الأهلى من الممكن أن يتعرض للكثير من اللوم بخسارته أمام بطل العالم، ويجب أن ينتبه إلى المباراة القادمة، مؤكدا أن الكثير من لاعبى النادي الاهلي أدى أداءً جيدا، منهم اللاعب هانى محمد وأيمن أشرف.

من جانبه قال أيمن الكاشف، المعلق الرياضى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل أن الفوارق كبيرة بين النادى الأهلي وفريق بايرن ميونخ، ولا بد من الاستفادة من تلك المباراة وطريقة لعب بايرن ميونخ طريقة لم يعتاد عليها النادى الاهلى مضيفا أن مباراة النادى الأهلي القادمة ليست سهلة بالمرة والأهلي قادر على الفوز، مشيرا إلى الشناوى كان له دور كبير في المباراة وكذلك حمدى فتحى أدى أداء رجولى وأوروبى.