شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بايرن ميونخ: أعرف الخطيب جيدا وأتمنى له الاستمرارية في حصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ، أنه يعرف الأسطورة محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى جيدا ويتابعه باستمرار متمنيا له التوفيق وحصد البطولات.

وقال كارل هاينز رومينيجه في تصريحات عبر سكايب مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أنا أتابع محمود الخطيب وأعرفك جيد وأتمنى لك الاستمرارية وتحقيق البطولات، وأتمنى لك التوفيق في المباريات المقبلة وبشكل دائما".

وقال رومينيجه: "جورج ويا هو أفضل لاعب في أفريقيا على مر التاريخ، وكذلك ديديه دورجبا من أهم اللاعبين وكنت أتابعه وهو أهم الأساطير على الإطلاق، وكذلك السنغالى ساديو ماني ومحمد صلاح في ليفربول".

وتابع رئيس البايرن: "الفيفا يقوم بتنظيم رائع لكأس العالم للأندية، وهى بطولة قوية ونجاح كبير لنا كبايرن ميونخ وجودنا في هذه البطولة وأرحب بالنادى الاهلى العظيم في البطولة معنا".

وأضاف رومينيجه: "أشعر بسعادة كبيرة لوجود بايرن ميونخ في بطولة كبيرة مثل مونديال الأندية، وأعرف الأهلى جيدا فهو بطل مصر وأفريقيا وأتابعه جيدا وأعتقد أنه الأفضل في قارة أفريقيا من وجهة نظرى ونعلم قيمته وشعبيته الكبيرة".

وتابع رومينيجه: "فزنا على برشلونة بنتيجة كبيرة 8 /2 وكانت مباراة جنونية وهم كانوا غير محظوظين، ولم أتوقع الفوز على الأهلى بنتيجة كبيرة لأن الأهلى فريق كبير ويقدم أداء مميزا بعد الفوز على الدحيل القطرى ويجب احترامه بشكل كبير مع حظوظ البايرن".

وأوضح رئيس البايرن: "فوز الأهلى على بايرن ميونخ لن تكون مفاجأة لأنه نادى كبيرة والكرة المصرية بها العديد من النجوم مثل محمد صلاح الذى يعكس مدى قوة الكرة في مصر، وهناك علاقة طيبة منذ فترة كبيرة بين الاهلى والبايرن ولعبنا مباريات ودية مع بعض فالأهلى أفضل فريق في أفريقيا وبايرن أفضل فريق في أوروبا".

وتابع: "محمد صلاح هو ميسى الكرة الأفريقية ويمتلك قدرات خاصة تجعل يستطيع اللعب لأفضل أندية العالم، ولم نفكر حاليا في ضم الفرعون لنادى البايرن ولكن سأكون سعيدا إن حدث ذلك".

وأوضح رومينيجه: "اللغة كانت صعبة على اللاعبين سواء اللغة الألمانية أو العربية، وشاهدت اللقاء الممتع بينهما ومثل هذه الأشياء تقربنا أكثر من بعضنا، ولا أستطيع التحدث باللغة العربية ولا أحفظ منها أي شيء لأنها صعبة جدا".

وأضاف: "لم أتابع نهائي أفريقيا ولكن تابعت الاخبار والاهلى فاز باللقب التاسع على غريمه الزمالك، فأنا أعرف الاهلى والزمالك جديا لأنهما كبار أفريقيا".