لاعب الدحيل يتحدث عن سبب هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ادميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري، أن فريق الأهلي ارتكب نفس خطأ فريقه حين واجه بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزًا على الأهلي المصري بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.

وقال ادميلسون في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار:" الأهلي فعل أمام بايرن ميونيخ مثل ما فعلناه خلال مواجهتنا أمامه، لقد بالغوا في احترام الخصم وهذا خطأ كير".

وأضاف:" الأهلي فضل أن يدافع على أن يهاجم أمام الفريق الألماني، أمام بايرن ميونيخ من الصعب أن تفعل شيء".

وأتم:" مباراة الأهلي وبالميراس ستكون رائعة والفريق البرازيلي سيفوز باللقاء لانهم يلعبون بطريقة جيدة".

وبهذه النتيجة سينتقل الأهلي للعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال بمواجهة ضد بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم، بينما تأهل بايرن للقاء النهائي لملاقاة تيجريس أونال المكسيكي.