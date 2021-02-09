رئيس بايرن: ما يحققه صلاح لا يقل عن ميسي ورونالدو.. ولا نفكر في التعاقد معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كارل هاينزه رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أن ما يقدمه محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، لا عما يفعله ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني أو كريستيانو رونالدو أثناء تواجده في ريال مدريد الإسباني أيضًا.

وأشار رومينيجه في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن نادي بايرن ميونخ لا يفكر حاليًا في التعاقد مع محمد صلاح على الرغم مما يقدمه مع فريقه.

وقال رئيس بايرن: "محمد صلاح هو ميسي الكرة الأفريقية، إنه لاعب رائع وبالتأكيد يمتلك قدرات خاصة تؤهله للعب في أفضل أندية العالم، ما حققه من إنجازات تماثل ما فعله ميسي مع برشلونة أو رونالدو في ريال مدريد".

وأكمل: "لأكون صريحًا، لا نفكر في ضم محمد صلاح حاليًا ولكنه سيكون شرفًا كبيرًا لنا لو حدث".

واختتم: "جورج ويا من أهم اللاعبين الأفارقة على مدار التاريخ، كذلك ديديه دروجبا من أساطير القارة وكنت أتابعه دومًا، وعلينا ألا ننسى محمد صلاح وساديو ماني فهما من أفضل اللاعبين بوجه عام حاليًا".