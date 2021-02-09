رئيس بايرن: الأهلي "حاصد ألقاب أفريقيا".. أعرف الزمالك.. ورسالة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كارل هاينزه رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، معرفته الكاملة بالنادي الأهلي الذي وصفه بـ"حاصد الألقاب والأفضل أفريقيًا" ورئيسه محمود الخطيب.

وأشار رومينيجه في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه يعرف أيضًا نادي الزمالك المصري الذي يعد من كبار القارة الأفريقية، حسب وصفه.

وقال رئيس بايرن: "أعرف النادي الأهلي جيدًا، هو فريق رائع وبطلًا لأفريقيا ومصر وحاصد للألقاب والبطولات، أراه أفضل فريق في القارة من وجهة نظري بتحقيقه هذا الكم من البطولات، نكن كل الاحترام له ونقدره جيدًا".

وأكمل: "لعبنا أمام الأهلي من قبل في مباريات ودية، هو أفضل فريق في أفريقيا ونحن الأفضل في أوروبا، العلاقة بيننا طيبة".

وأضاف: "أعرف الأهلي جيدًا وكذلك الزمالك، فهما من كبار أفريقيا ودائمًا ما يحققون نتائج مميزة على الصعيد القاري".

وأردف: "من المتعارف عليه لدينا، أن يترشح أحد أساطيره الذين قدموا الكثير للفريق لرئاسة النادي، هذا يساعد بايرن ميونخ على تحقيق المزيد من الألقاب، نسير دائمًا على نفس الخطة للفوز بالبطولات".

واختتم: "أتابع محمود الخطيب وأعرفه جيدًا، أتمنى له وللأهلي التوفيق والاستمرارية في تحقيق الألقاب".