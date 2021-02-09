سيلتا فيجو يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

بعد 8 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، فرض فريق سيلتا فيجو التعادل 2 /2 على مضيفه اتلتيكو مدريد اليوم الاثنين في المرحلة الثانية والعشرين من الليجا.

وتقدم سانتي مينا بهدف لسيلتا فيجو في الدقيقة 13 لكن النجم الأوروجوياني المتألق لويس سواريز رد بهدفين لاتلتيكو في الدقيقتين 45 و50.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف فاكوندو فيريرا هدف التعادل القاتل لسيلتا فيجو.

ورفع اتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة من عشرين مباراة بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة الذي خاض 21 مباراة.

ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.