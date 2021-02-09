نشرة الاثنين.. الأهلي يخسر أمام بايرن.. والزمالك يطلب تأجيل لقاء حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار "الخليج 365" الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الاثنين 8 فبراير 2021.

سيراميكا يخطف نقطة التعادل أمام المقاصة بالدوري

نوير: الشناوي لديه تجربة كبيرة.. وينتظره مستقبل كبير

حسام البدري: الأهلي قدم أداء "تكتيكي واقعي" أمام البايرن والخبرة تمنح الثقة

طبيب الأهلي: إصابة معلول في الخلفية.. ونعمل على تجهيزه لمباراة بالميراس

موسيماني يبرر أسباب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

"ميدالية يا أبطال".. أبو تريكة يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد لقاء بايرن

بالفيديو.. الأهلي يخسر أمام بايرن وينافس على برونزية مونديال الأندية

تعادل إيجابي بين سموحة وإنبي في الدوري

الزمالك يطلب رسميًا تأجيل مواجهته مع حرس الحدود بكأس مصر