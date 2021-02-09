مدرب بايرن: كان بإمكاننا تسجيل هدفين آخرين.. ونريد إنهاء الموسم بطريقة رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، أن فريقه كان بإمكانه تسجيل هدفين آخرين في مباراة الأهلي، مشيراً إلى أنه يطمح للحصول على اللقب.

وحقق بايرن ميونيخ فوزا على نظيره الأهلي بنتيجة (2-0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال فليك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "لقد ارتقينا إلى مستوى دورنا كمرشحين واستحقينا الوصول إلى النهائي".

وأضاف: "لقد سيطرنا بوضوح على الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين آخرين، لقد استغرقنا بعض الوقت للوصول إلى المباراة في الشوط الثاني، لكننا بعد ذلك كنا مسيطرين".

وتابع مدرب بايرن: "لقد كان أداء فريقي مركزًا لذلك أنا سعيد، لقد شاهدت مباراة نصف النهائي الأخر، تيجريس فريق رياضي للغاية، لقد وصلوا بجدارة إلى النهائي".

واختتم فليك تصريحاته: "سنستعد للمباراة النهائية غدا، نريد الحصول على اللقب إذا تمكنا من القيام بذلك، فسيكون الفريق قد أنهى موسمًا رائعًا باللقب السادس، سيكون هذا أيضًا نجاحًا غير عادي في تاريخ نادي بايرن الرائع".

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ سيلاقي فريق تيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية لمونديال الأندية يوم الخميس المقبل.