مدافع الدحيل: الأهلي سيفوز على بالميراس.. ولدي عروض مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أحمد ياسر المحمدي مدافع فريق الدحيل القطري صاحب المركز الخامس في كأس العالم للأندية، أن الأهلي سيفوز على فريق بالميراس البرازيلي في مباراة المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال أحمد ياسر :"شاهدت مباراة بالميراس مع الفريق المكسيكي في نصف النهائي، وأرى بكل وضوح أن الأهلي سيفوز على الفريق البرازيلي".

وخسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي في نصف نهائي المونديال، ليصعد الأخير إلى النهائي ليواجه بايرن ميونيخ الألماني الذي تغلب على الأهلي بهدفين نظيفين.

وأضاف شقيق حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق :"أتمنى التوفيق للأهلي وحصد المركز الثالث على العالم، سيكون إنجازاً طيباً بالنسبة لهم".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ قال أحمد ياسر المحمدي :"العالم توقع فوز الأهلي على الدحيل بنتيجة كبيرة، ونفس الأمر عند مواجهة بايرن توقع الجميع خسارة ثقيلة للأهلي".

وأردف أحمد ياسر المحمدي :"لاعبو الأهلي لم يدخروا جهداً خلال المباراة، لكنهم لعبوا ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا الذي يعرفه الجميع، وفي الملعب كل شيء يختلف عن التوقعات".

وأنهى مدافع الدحيل قائلاً :"لدي 3 عروض من أندية مصرية كبيرة، اللعب للأهلي أو الزمالك شيء يتمناه أي لاعب، وكذلك اللعب في الأندية الأخرى الكبرى في مصر".