ميسي على بُعد هدفين فقط ويتجاوز رقم خوليو ساليناس في الدوري الاسباني

تمكن قائد وأسطورة برشلونة، ليونيل ميسي من قيادة البلوجرانا لفوز ثمين على ريال بيتيس، بنتيجة (3-2)، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ودخل النجم الأرجنتيني كبديل في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف التعادل (1-1) بعد دقيقتين فقط، محرزًا أسرع هدف بقميص برشلونة، بعد مشاركته كبديل في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ميسي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي، وهو أن يصبح أفضل بديل، في تاريخ الدوري الإسباني.

وأضاف تقرير الصحيفة الإسبانية؛ أن نجم أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو السابق “خوليو ساليناس” هو اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافًا أكثر من ميسي في الدوري الإسباني عندما يدخل كبديل؛ حيث أحرز 28 هدفًا، مقابل 27 للنجم الأرجنتيني.

كما أفادت الصحيفة الكتالونية، أن ميسي بهدفه في شباك بيتيس، عادل رقم نجم ريال سوسيداد السابق “أوسكار دي باولا” بـ27 هدفًا، وتجاوز لاعب ديبورتيفو لاكورونيا وأوساسونا الأسبق “والتر باندياني” الذي سجل 26 هدفًا.