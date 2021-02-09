الدوري السعودي | النصر يفتقد عبد الله مادو قبل مواجهة الفتح

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر عن صدمة قوية قبل مواجهة الغد أمام الفتح، في مباراة مؤجلة الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت أن مدافع النصر، عبدالله مادو، يعاني من آلام في عضلة الفخذ الخلفية مما جعل المدرب الكرواتي ألين هورفات يُجرب علي لاجامي للاستفادة منه في قلب الدفاع أمام العين.
وسيغيب عن صفوف النصر كذلك الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد، وقد قام المدرب هورفات بتجربة اللاعب عبد العزيز العلاوي، وأسامة الخلف وسلطان الغنام في مركز الظهير الأيسر.
ويحتل فريق النصر المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما الفتح يأتي بالمركز الثالث عشر ومعه 18 نقطة.
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