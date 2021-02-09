صفقات النصر | الإدارة تخطب ود مايكون من جديد

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول موافقة نادي النصر على طلب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا بالعودة لتمثيل الفريق، بعد أن رفض اللاعب المشاركة في الفترة الأخيرة بسبب تأخر حصوله على رواتبه الشهرية.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية فإن مايكون طلب العودة لصفوف الفريق، وهو ما وافقت عليه إدارة النصر، بعد موافقة المدرب الكرواتي ألين هورفات.

وأوضحت أن المدافع البرازيلي تلقى اتصالًا من إدارة النصر، يفيد باستعداد الإدارة لدفع كل رواتبه المتأخرة، دون بحث أي جوانب مستقبلية في التعاقد الآن.

وأشارت إلى أن مدرب النصر، ألين هورفات، يعتبر وجود مايكون ضروريا في خط دفاع الأصفر ضروري في ظل وجود ثلاثة مدافعين هم مادو ولاجامي والعمري، لافتة إلى أن المدافع البرازيلي لم يقم بتفعيل حقه في فسخ العقد رسميًّا، ما يعني سهولة عودته وفقًا لمفاهمات ثنائية لا تصل إلى شؤون اللاعبين في فيفا.

جدير بالذكر أن مايكون انضم إلى النصر على سبيل الإعارة في فبراير 2019 قادمًا من جالطة سراي التركي، ثم قررت الإدارة شراء عقده بصفة دائمة في أغسطس الماضي 2020.

ويستعد فريق النصر لمواجهة الفتح يوم غدٍ الثلاثاء في مؤجلة الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل العالمي المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما الفتح يأتي بالمركز الثالث عشر ومعه 18 نقطة.