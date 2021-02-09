الميركاتو | مستقبل محمد صلاح مرهون بما سيفعله ليونيل ميسي مع برشلونة

يلعب قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي دورًا كبيرًا في رسم مستقبل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح خلال الموسم القادم.

وبحسب صحيفة الماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل، بشرط أن يعرضه النادي الباريسي للبيع.

وأفادت الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد، إلى أن هذا الأمر لن يتحقق، إلا إذا تعاقد باريس سان جيرمان مع نجم برشلونة، ليونيل ميسي خلال االصيف القادم مجانًا.

حيث أوضحت الماركا، أن هذا الأمر سيكون مكسبًا مزدوجًا لريال مدريد، بعد أن يخسر غريمه برشلونة نجمه وأسطورته الأرجنتينية، بينما سيظفر النادي الملكي بإضافة جديدة ومميزة بالتعاقد مع مبابي.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية أيضًا؛ أنه في حالة عدم تحقق السيناريو السابق، سيتحرك ريال مدريد على الفور من أجل ضم نجم وهداف ليفربول، محمد صلاح بدلًا من كيليان مبابي.

وزعمت الماركا أن النجم المصري يحظى بإعجاب كبير في ريال مدريد، لذا ستتحول كل أسلحة النادي الملكي صوب حسم هذه الصفقة.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها صلاح بريال مدريد، لكن سبق أن حاول النادي الملكي ضمه في صيف 2018، بعد تألقه مع ليفربول خلال أول مواسمه مع الفريق 2017/18.