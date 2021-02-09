سلتا فيغو يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد رغم تألق سواريز

المنامة - ياسر ابراهيم -

فرض سلتا فيغو التعادل على مستضيفه أتلتيكو مدريد 2-2 ضمن المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين.



وسجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز الثنائية لأتلتيكو 45، و 50 فيما سجل للفريق الزائر سانتي مينا 13، والأرجنتيني فاكوندو فيريرا 89.



وبهذه النتيجة صار رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 8 نقاط عن برشلونة الثاني ومباراة أقل لأتلتيكو، مقابل وصول رصيد سلتا فيغو إلى النقطة 26 في المركز العاشر.



وتلقى أتلتيكو مدريد هدفين في مباراة على أرضه في الليغا لأول مرة منذ 1 أيلول/ سبتمبر 2019 أمام إيبار



وسجل سواريز 7 أهداف من آخر 7 تسديدات مؤطرة له في الليغا، وسجل حتى الآن 16 هدفاً من 22 تسديدة مؤطرة في الموسم.



ويحتل سواريز صدارة ترتيب هدافي الدوري بـ16 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف عن المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

المصدر: بي إن سبورت

