الامارات | لفت نظر لعجمان والعروبة.. وتغريم 4 أندية

شكرا لقرائتكم خبر عن لفت نظر لعجمان والعروبة.. وتغريم 4 أندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبإجماع الآراء، توجيه عقوبة لفت النظر إلى نادي عجمان لعدم إدخاله التقارير الخاصة بلاعبي المنتخبات إلى النظام الإلكتروني (FA-Net)، في الوقت المحدد، وبالعقوبة ذاتها لنادي العروبة لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

ووجهت عقوبة الإنذار إلى نادي بني ياس لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، في مسابقة دوري الخليج العربي، تحت 21 عاماً.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على أندية: الوحدة وشباب الأهلي والوصل، وذلك لمخالفتها بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، فيما غرمت نادي البطائح مبلغاً قدره 1000 درهم لعدم إدخاله أطقم المباريات إلى النظام الإلكتروني (FA-Net)، في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وبحسب بيان صحافي، عقدت لجنة الانضباط، أمس، اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة: حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً».

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