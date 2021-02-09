الامارات | فهد حديد: العين أكثر الفرق تأثراً بغياب الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد حديد: العين أكثر الفرق تأثراً بغياب الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب وسط فريق العين، فهد حديد، إن «الزعيم» أكثر الفرق داخل الدولة التي تأثرت بالغياب الجماهيري في الملاعب، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن الفريق كان أداؤه سيكون مختلفاً على أرض الملعب وفي النتائج، نظراً لأن الجماهير كانت ستعزز من قوة الفريق، معرباً عن شوقه للعب للمرة الأولى أمام جماهير فريقه الجديد، الذي انتقل إلى صفوفه بداية الموسم الحالي.

وقال حديد في تصريحات صحافية إن الأوضاع كانت ستكون مختلفة عن الوضع الحالي، في حال كانت جماهير الفريق حاضرة خلفه في المباريات، وأضاف: «العين لديه جماهير تصنع الفارق بحضورها في الملعب، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما لمسته قبل انضمامي إلى صفوفه».

وأكد اللاعب الذي التحق بـ«الزعيم» في يوليو الماضي أن السباق على تحقيق النسخة الحالية من دوري الخليج العربي لايزال مفتوحاً على أكثر من فريق، وقال: «أتوقع أن اللقب بين فرق الشارقة والجزيرة والنصر، وبالطبع فريقنا الذي لايزال في قلب المنافسة».

وعن ترشيحه لفريقه للمنافسة على اللقب، رغم فارق الـ12 نقطة بينهم وبين الشارقة المتصدر، قال فهد حديد إنه من خلال إصرار اللاعبين داخل الملعب، والتكاتف بين كل المكونات العيناوية، يمكن أن تجعل «الزعيم» قادراً على العودة إلى ساحة المنافسة على اللقب، بغض النظر عن فارق النقاط مع «الملك».

وعاد فريق العين إلى التدريبات الجماعية، أول من أمس، تحضيراً للمواجهة القوية التي تنتظر «الزعيم»، حينما يخرج للقاء الشارقة، السبت المقبل، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، في لقاء آخر من العيار الثقيل، قد يحدد مدى إمكانية الفريق في العودة للمسار الصحيح، ويحتل «البنفسجي» المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

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