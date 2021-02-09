الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزن

نجح لاعب محلي، في إنقاص وزنه نحو سبعة كيلوغرامات، بعد أن خضع لبرنامج شاق على مدار الأسبوعين الماضيين مع أحد متخصصي التغذية، فيما لايزال اللاعب بحاجة لإنزال وزنه أربعة كيلوغرامات أخرى، ليصل للوزن المثالي.

مدرب

يتردّد داخل أروقة نادٍ في دوري الخليج العربي، أن إدارة النادي اتفقت مع المدرب على أن تكون مباراته المقبلة في الدوري، هي الأخيرة له مع الفريق بسبب سوء النتائج، فيما يتم حالياً الاتفاق مع مدرب آخر سبق له العمل في السعودية.

مفاوضات

دخل أحد أندية المقدمة في مفاوضات مع لاعبه الأجنبي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي إلى موسم آخر، علماً أن اللاعب جاء للنادي معاراً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news