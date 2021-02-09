الامارات | الظفرة يسدد عقوبة انتقال خريبين إلى الهلال بالأقساط

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يسدد عقوبة انتقال خريبين إلى الهلال بالأقساط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي الظفرة لكرة القدم شرعت في تنفيذ اتفاق رسمي بينها وبين إدارة الوحدة السوري، التزمت خلاله بدفع مبلغ 1.09 مليون دولار أميركي، للأخير، وعلى أقساط، لتسوية الغرامة المالية التي أوقعتها لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم في يوليو 2019 على النادي، في قضية انتقال لاعب الظفرة السابق عمر خريبين إلى صفوف الهلال السعودي في 2017، ورفض إدارة الظفرة وقتها الالتزام ببند في العقد يفرض عليها دفع 20% للنادي السوري في حال انتقاله لأي نادٍ، وهو القرار الذي أيدته محكمة التحكيم الرياضية «كاس» نهاية يناير الماضي.

ويقضي اتفاق التسوية الذي توصل إليه الطرفان بأن يتم تحويل قيمة الغرامة بنظام الأقساط على مدى الشهور المقبلة، وهو ما وافق عليه النادي السوري، وجرى التوقيع على التسوية من جانب الظفرة، ممثلاً في إدارة النادي والشؤون القانونية، وإدارة الوحدة ومحامي النادي جيرار حبيبيان، وإرسال نسخة منه إلى لجنة أوضاع اللاعبين بـ«الفيفا».

وكان يتعين على نادي الظفرة دفع 1.09 مليون دولار لنادي الوحدة السوري في موعد أقصاه 30 فبراير الجاري، لتجنب العقوبات التي قد يوقعها «الفيفا» على النادي، لكن مع التوصل للتسوية حول طريقة الدفع، سيكون النادي ملزماً بعدم التأخر في دفع المبلغ، حتى لا يكون عرضة لمخالفة أخرى قد تؤدي إلى زيادة القيمة المالية للعقوبة.

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