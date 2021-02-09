الامارات | الوصل وشباب الأهلي.. ذكريات 2018

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل وشباب الأهلي.. ذكريات 2018 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي الوصل مع شباب الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل على استاد الوصل في زعبيل، الساعة 8:15 بذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، إذ يأمل «الإمبراطور» أن يستعيد ذكريات نسخة 2018 عندما تفوق على «فرسان دبي» في الدور نفسه، وتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى النهائي.

المفارقة أن مهدي علي كان مدرباً لشباب الأهلي عندما تعادل الفريقان من دون أهداف في لقاء الذهاب، بينما حقق الوصل فوزاً درامياً في لقاء الإياب 3-2، عندما حول «الفهود» تأخره 1-2 إلى فوز تاريخي في الوقت القاتل، بإحراز حميد عباس وكايو كانيدو الهدفين الثاني والثالث في الوقت القاتل.

ويعد الوصل بمثابة «العقدة» للمدرب مهدي علي، الذي لم يسبق له الفوز على «الأصفر» كمدرب، بعدما خسر «المهندس» ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة بموسم 2017-2018، بينما شهد الموسم الحالي تعادل الفريقين في الدور الأول من الدوري 2-2.

ويعيش كل من الوصل وشباب الأهلي أفضل فتراتهما في الموسم الحالي، إذ يقدم «الفهود» عروضاً قوية بقيادة المدرب البرازيلي أودير هيلمان، ولم يخسر الفريق في آخر سبع مباريات، ورفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن بالدوري، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة إلى «فرسان دبي»، الذي تقدم إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة، عقب الفوز الكبير على العين 4-1.

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