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الامارات | الطاير يشارك في اجتماع لحسم استضافة «خليجي 25»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي، حميد الطاير، في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي، الذي يُعقد اليوم في الدوحة، بحضور ومشاركة ممثلي الاتحادات الخليجية. وقال بيان صحافي: «سيُناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، منها الاطلاع على تقارير اللجان، وملفات استضافة دورة كأس الخليج العربي (خليجي 25)». وفاز منتخب البحرين ببطولة «خليجي 24»، بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليتوج باللقب الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة التي انطلقت عام 1970.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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