الامارات | اعتماد بطولة الأندية العربية للمبارزة في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد بطولة الأندية العربية للمبارزة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للمبارزة خطط وبرامج عودة النشاط، وتنظيم بطولة الأندية العربية في الإمارات، خلال سبتمبر المقبل، بعد فترة توقف قاربت على العام.

جاء ذلك في اجتماع المكتب، أمس، بواسطة الاتصال المرئي، والذي ترأسه الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة. وقال اتحاد المبارزة في بيان صحافي: «اعتمد الاجتماع إقامة دورة تدريبية، لتأهيل المدربين العرب، تقام على هامش بطولة العالم للشباب والناشئين بالقاهرة مطلع أبريل، وكذلك إقامة دورة أخرى على هامش بطولة الأندية العربية، وإقامة دورة لتاهيل وصقل الحكام العربي، خلال الصيف المقبل».

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