الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الخليج العربي
النصر - اتحاد كلباء 17:30
الوصل - شباب الأهلي 20:15
كأس إيطاليا
يوفنتوس - إنترميلان 23:45
ريال مدريد - خيتافي 00:00
الدوري السعودي
العين - الهلال 17:05
الفتح - النصر19:10
الدوري الكويتي
الساحل - الشباب 17:40
خيطان - كاظمة 17:40
الفحيحيل - الكويت 20:30
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