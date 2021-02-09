اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الخليج العربي

النصر - اتحاد كلباء 17:30

الوصل - شباب الأهلي 20:15

كأس إيطاليا

يوفنتوس - إنترميلان 23:45

- خيتافي 00:00

الدوري السعودي

العين - الهلال 17:05

الفتح - النصر19:10

الدوري الكويتي

الساحل - الشباب 17:40

خيطان - كاظمة 17:40

الفحيحيل - الكويت 20:30

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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