الامارات | 5 أسئـلـة.. باوزير: متشوّق لارتداء قميص المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلـة.. باوزير: متشوّق لارتداء قميص المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الشارقة، خالد باوزير، إنه سيقاتل أكثر من أجل المحافظة على مركزه ومكانه في صفوف الفريق، مشدداً على أن هدفهم جميعاً كلاعبين هو خدمة الفريق والوصول إلى البطولات ومنصات التتويج، معتبراً أن قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر هو قدوته ومثله الأعلى في كرة القدم وهو معجب «بالكاريزما» التي يتميز بها، واصفاً زميله سالم صالح بأنه من أحب الأصدقاء إلى نفسه، وتربط بينهما علاقة صداقة قديمة.

وأضاف باوزير لـ«الإمارات اليوم»: «أتشوّق دائماً لحجز مكاني في صفوف المنتخب وارتداء قميص (الأبيض)، وسعيد بوجودي في نادي الشارقة، نظراً لكوني وجدت الأجواء طيبة بالنادي، ووجدت الترحاب من الجميع، سواء من اللاعبين أو المدرب أو الإدارة».

وتالياً نص الحوار.

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