شكرا لقرائتكم خبر عن مولر: الأهلى "بايرن ميونيخ مصر".. وكان خصماً عنيدا لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته بفوز فريقه على الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس العالم للأندية، وقال مولر في تصريحات تلفزيونية: "نحن مسرورون بالوصول للمباراة النهائية، الأهلي مثل بايرن ميونيخ في مصر وفريق كبير ولديه جماهير كبيرة ورائعة والجمهور كان إيجابي وممتع جدا".

Bayern munich

وأوضح: "الوصول للنهائي كان الهدف الأسمى بالنسبة لنا وهدفنا الفوز باللقب للفوز بالسداسية التاريخية في موسم واحد".

زأردف: "الأهلي صعب المباراة على البايرن، وكنا الأفضل ولكن كان علينا تسجيل الهدف الثاني مبكرا ، وإن كنا الأفضل على أرض الميدان وفي آخر 15 دقيقة سيطرنا على المباراة، والأهلي كان خصما عنيدا".

وأضاف: "الاستعدادات والملعب وأرضية الملعب رائعة وكذلك الجمهور وسيكون من الرائع العودة إلى هنا في كأس العالم 2022".