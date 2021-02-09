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مولر: الأهلى "بايرن ميونيخ مصر".. وكان خصماً عنيدا لنا

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القاهرة - سامية سيد - عبر توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته بفوز فريقه على الأهلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس العالم للأندية، وقال مولر في تصريحات تلفزيونية: "نحن مسرورون بالوصول للمباراة النهائية، الأهلي مثل بايرن ميونيخ في مصر وفريق كبير ولديه جماهير كبيرة ورائعة والجمهور كان إيجابي وممتع جدا".

Bayern munich
 

وأوضح: "الوصول للنهائي كان الهدف الأسمى بالنسبة لنا وهدفنا الفوز باللقب للفوز بالسداسية التاريخية في موسم واحد".

زأردف: "الأهلي صعب المباراة على البايرن، وكنا الأفضل ولكن كان علينا تسجيل الهدف الثاني مبكرا ، وإن كنا الأفضل على أرض الميدان وفي آخر 15 دقيقة سيطرنا على المباراة، والأهلي كان خصما عنيدا".

وأضاف: "الاستعدادات والملعب وأرضية الملعب رائعة وكذلك الجمهور وسيكون من الرائع العودة إلى هنا في كأس العالم 2022".

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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