جماهير الأهلي تشعل مدرجات الدوحة بهتاف أبطال إفريقيا "فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - أشعلت جماهير الأهلي مدرجات الدوحة بهتاف أبطال إفريقيا أهم، عقب الهزيمة من البايرن، في نصف نهائي مونديال الأندية.

وحرصت الجماهير الأهلاوية المتواجدة في المدرجات على مؤازرة فريقها رغم الخسارة من الفريق البافاري.

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

مباراة بايرن ميونخ الليلة هى أول مباراة للنادى الأهلى ضد فريق من القارة العجوز فى بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألمانى مرتين فقط، المواجهة الأولى كانت فى ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفى المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم، وثانى المواجهات كانت ودية أيضًا وفى قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتى أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد.