شكرا لقرائتكم خبر عن ميهوب: موسيمانى تغييراته متأخرة.. ولازم نركز على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، أن هناك فوارق كبيرة بين لاعبى الأهلى وبايرن ميونخ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال علاء ميهوب، في تصريحات مع أيمن شوقى في الاستوديو التحليلى في قناة الأهلى: "بايرن ميونخ احترم النادى الأهلى كويس جدا وبيلعب المباراة وعينه على تحقيق السداسية".

وأضاف علاء ميهوب: "الأهلي كان بيدافع في الشوط الأول بشكل كامل وعند قطع الكرة لا يعرف ماذا يفعل، وشخصية الأهلي كانت غير موجودة في الشوط الأول وكانت فيه رهبة كبيرة وخوف من البايرن لذلك التمريرات بين اللاعبين كانت قوية وغير منضبطة".

وتابع: "تغييرات موسيمانى كانت متأخرة على الرغم من ظهور الأهلي بشكل كويس، والهدف الثانى كان ممكن ميجيش وكله كان أخطاء في التمركز، وكنت ممكن تخطف هدف التعادل في أي وقت، خاصة بعد الهدوء الذى حدث للاعبى البايرن".

واختتم: "هناك فوارق كبيرة بين لاعبى البايرن والأهلي، في كل شيء القوة والتكتيك والسرعة، وكان هناك حلم للوصول لنهائى كأس العالم ولكن لم يحدث، فيجب أن نفكر في الميدالية البرونزية أمام بالميراس البرازيلي".

وخسر فريق الأهلى بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائى كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكى بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكى فى نهائى البطولة، فيما يلتقى الأهلى مع بالميراس البرازيلى على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلى بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى ومحمد هانى وايمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا، جوشوا كيميتش، كينجسلى كومان، روكا، سيرجى جنابرى، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.