شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر عن هزيمة الأهلي: جمهور الأهلي رهان دائما كسبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي سيف زاهر على هزيمة الأهلي من البايرن، في نصف نهائي مونديال الأندية، موضحا أن عظمة الأهلي وقوته هي جمهوره الكبير في كل أنحاء العالم، ويأتي الجمهور قبل إدارته المتعاقبة ونجومه البارزين.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، إنه حينما يتصدر الأهلي تريند رغم الهزيمة "شكرا رجال الأهلي"، فهذا يدل على أنه جمهور مثقف وواعي ويقف خلف فريقه.

وأضاف: "مباراة بايرن ميونخ انتهت، الأهلي من أفضل 4 فرق في العالم، والطريقة التي يساند بها الجمهور فريقه سيكون لها مردود إيجابي في المستقبل، جمهور الأهلى رهان دائما كسبان.

وأشعلت جماهير الأهلي مدرجات الدوحة بهتاف أبطال أفريقيا أهم، عقب الهزيمة من البايرن، في نصف نهائي مونديال الأندية، وحرصت الجماهير الأهلاوية المتواجدة في المدرجات على مؤازرة فريقها رغم الخسارة من الفريق البافاري.

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

فيما لعب بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكوّن من: مانويل نوير ، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا ، جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا، سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

مباراة بايرن ميونخ الليلة هى أول مباراة للنادى الأهلي ضد فريق من القارة العجوز فى بطولة رسمية، ولعب المارد الأحمر ضد بايرن ميونخ الألمانى مرتين فقط، المواجهة الأولى كانت فى ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفى المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبد المنعم، وثانى المواجهات كانت ودية أيضًا وفى قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتى أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلى الوحيد.