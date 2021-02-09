شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها خسارة الأهلي أمام بايرن ميونخ فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتعادل فريقا سموحة وإنبى وتعادل سيراميكا ومصر المقاصة بهدف لكل منهما فى الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى، وإرسال نادي الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر.

الأهلي يخسر بشرف من بايرن ميونخ بثنائية فى نصف نهائي مونديال الأندية

خسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

سموحة وإنبى يتعادلان 1 / 1 فى مباراة مثيرة

تعادل فريقا سموحة وإنبى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جرت بينهما اليوم فى الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى، وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، وشهد فرصة وحيدة لسموحة فى الدقيقة 33 عن طريق حسام حسن ومصطفى فتحى لكن القائم حال دون تسجيل الهدف الأول للموج الأزرق. تعادل سيراميكا ومصر المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، أحرز للمقاصة باسم مرسى، وتعادل لسيراميكا شريف دابو من ضربة جزاء، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 16 نقطة فى المركز السابع بجدول المسابقة، بينما رفع أبناء الفيوم رصيدهم للنقطة 14 في المركز العاشر. الزمالك يطلب تأجيل مباراته أمام الحرس بالكأس بسبب موقعة أفريقيا أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر. المقاصة يتعادل مع سيراميكا 1/1 فى مباراة مثيرة بالدورى الممتاز

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