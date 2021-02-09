شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: لو الأهلى فكر يجاري البايرن كان هيخسر بالـ7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وائل جمعة نجم الأهلى الأسبق الشكر للاعبي القلعة الحمراء على المجهود الذى قدموه رغم خسارة الاهلى أمام بايرن ميونخ الألماني بثنائية ليفاندوفسكى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين في نصف نهائي كاس العالم للأندية.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية:" لو الأهلى فكر يجاري البايرن كان هايخسر بـ الـ7 وهذا حدث مع أندية كبيرة لأن الكرة قدرات وإمكانيات والبايرن يفرق عن الأهلى كثيرا وهذا ظهر في القوة البدنية للاعبي الفريق الألماني والسرعة في التعامل مع المباراة".

وتابع جمعة:" الأهلى استفاد من تجربة كأس العالم للأندية واللاعبين أخدوا خبرات جيدة لأن معظمهم لم يشارك في البطولة من قبل والمارد الأحمر ما زال يحتاج إلى رأس حربة وبدر بانون ومحمد هانى وأيمن أشرف والسولية قدموا مباراة جيدة".

وخسر فريق الأهلي بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة، فيما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.