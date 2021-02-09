شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد استبداله التيشرت مع مولر: "شكرًا لاحترامك أراك قريبًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى، الشكر إلى نجم فريق بايرن ميونخ الألماني توماس مولر، بعد استبداله التيشرت معه عقب انتهاء المباراة التي فاز بها البافارى بهدفين نظيفين على الشياطين الحمر باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب محمود كهربا، عبر حسابه بموقع انستجرام: "شكرا لاحترامك .. أنت لاعب كبيرا أراك قريبا يا صديقى".





وكان علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الأداء المشرف الذي قدمه النادي الأهلي ممثل القارة السمراء في كأس العالم للأندية أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ في نهائي كأس العالم للأندية، وقال كاف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بعد المباراة: "أداء جيد من الأهلي ممثل أفريقيا في مواجهة البايرن في #كأس_العالم_للأندية.. القارة السمراء تفتخر بكم".

وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط ، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس المكسيكي في نهائي البطولة فيما سيلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد علق على الأداء الرائع والمشرف الذى قدمه النادي الأهلي أمام نظيره بايرن ميونخ فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، واصفا إياه بالأداء البطولة، وقال الفيفا على حسابه الرسمي الناطق بالعربية، "نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونيخ أمام الأهلي مع أداء بطولي لرفقاء الشناوي".

وتبادل لاعبو الأهلي قمصانهم مع لاعبي بايرن ميونيخ بعد نهاية المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، حيث حرص كل لاعب على تبادل القميص مع أحد نجوم بطل أوروبا.