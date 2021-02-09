شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: أداء الأهلي واقعى ومنطقى والمباراة ستكسبهم خبرات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، في تقييمه لأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ، إن الأداء كان يحمل جوانب إيجابية كثيرة، في مقدمتها الأداء التكتيكي الواقعي الذي اتسم به لاعبو الفريق، والذي خاض مباراة أمام فريق بحجم بايرن ميونخ والذي يعتبر فريقا مميزا.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أنه بغض النظر عن نتيجة المباراة التي كان من الممكن الجهاز الفني للنادي الأهلي لا يتقبلها لأنه صعب يتقبلها، لكنها نتيجة جيدة، مؤكداً أن المباراة بها خبرات كبيرة جدا للنادي الأهلي، حيث إن هناك كثيرا من اللاعبين يخوضون مباراة لأول مرة في كأس العالم للأندية، متمنيا أن يؤدي الأهلي بشكل أفضل في المباريات القادمة.

وتابع: "بالرغم من عدم تحقيق الفوز اليوم إلا أن الخبرة ستكون أفضل لإحراز نتيجة أفضل في القادم وإحراز المركز الثالث".

وأشار إلى أن سبب قلق اللاعبين في الشوط الأول طبيعي وواقعي، حيث يجب أن يتسم بالحذر لذلك كانت الهجمات قليلة، وبالتالي أيضا في الشوط الثاني من الطبيعي أن يكون لديهم بعض الثقة، قائلاً: "كان عندهم إحساس في الملعب أنهم يعملوا هجمات في الشوط الثاني بسبب الثقة التي اكتسبوها، وكانت هناك جرأة في الأداء، وأتوقع أنهم لو لعبوا تاني مع بايرن ميونخ هيكون الأداء أفضل وأفضل لأن الخبرات تمنح الثقة".

وذكر أن فريق النادي الأهلي خاض مباراة بمنطقية وواقعية اليوم، موجها نصيحة للأهلي في المباريات القادمة في ضوء منافسته على المركزين الثالث والرابع، قائلاً: "الثقة تكون من بداية المباراة كون الأهلي لديه القدرات اللازمة شريطة أن تكون من بداية المباراة خاصة بعد خوض مباراة اليوم، حيث يجب أن تمنحهم الثقة حيث أن ذلك سيساعد بشكل كبير مقارنة لو شهد الشوط الاول في المباريات القادمة نوعاً من الحذر والانكماش مثلما حدث اليوم قد تكون آثارها سلبية، حيث إن الإعداد النفسي مهم"، مؤكدا أن خط الدفاع والمنتصف اليوم تحملا الكثير في مباراة اليوم في مواجهة فريق كبير مثل بايرن ميونخ موجهاً التحية للشناوي، قائلا: "بوجه التحية للشناوي وخط الدفاع".